レンジャーズはがフリーエージェントのダニー・ジャンセン捕手（30）と2年総額1450万ドル（約22億6000万円）で契約に合意したと13日（日本時間14日）、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」など米各メディアが報じた。カイル・ヒガシオカと併用する捕手を探していたレンジャーズにとっては狙い通りの補強に成功した形となった。ジャンセンはリーグ屈指の打撃力を持つ捕手として評価されてきた一方、故障が多く出場機会が限