【プレミアリーグ第16節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 2-1(前半0-0)ウォルバーハンプトン<得点者>[ア]オウンゴール2(70分、90分+4)[ウ]トル・アロコダレ(90分)<警告>[ウ]ファン・ヒチャン(60分)、マット・ドハーティ(65分)、ジェルソン・モスケラ(90分+6)、エマニュエル・アグバドゥ(90分+8)観衆:60,242人