広島の斉藤優汰投手（２１）が１３日、山口県田布施町で行われた野球教室に参加し、今オフは単独でトレーニングを行う方針を明かした。昨オフまで１月は２年連続で大瀬良大地投手（３４）に弟子入りしていたが、師匠とも話し会い、“卒業”を決断。課題である再現性の向上を目指し、徹底的に自身と向き合っていく。覚悟は決まっている。これまで先輩の背中を追ってきた斉藤が、今オフは一人で汗を流す道を選んだ。高卒ドラ１右