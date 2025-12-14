イスラエル軍が、イスラム組織ハマスの軍事部門の幹部を殺害しました。イスラエルは、おととし10月のハマスによる奇襲攻撃の立案者の一人だったと主張しています。イスラエル首相府は13日イスラエル軍によるガザでの作戦で、ハマスの軍事部門の幹部ラエド・サード氏を殺害したと発表しました。イスラエルはサード氏について、おととし10月のハマスによる奇襲攻撃の立案者の1人だとしたうえで、ここ最近も、「イスラエルに対する攻