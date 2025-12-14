27年もの間愛され続けてきたスピッツの名曲を原案とする映画『楓』に出演した、Travis Japanの宮近海斗。温かな声とオーラ、そして自然体の演技で、ヒロインのよき相談相手となるバーの店長を好演している。その寄り添うまなざしと佇まいには、表現者としての新たな可能性が息づいており、観る者に特別な余韻を残す。俳優業でまた一つ扉を開いたという宮近は、「いろいろな経験をしてみたい」と未来に思いを馳せる。プレッシャー