12月14日に最終回を迎える横浜流星主演の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）の最後の新キャストとして、岡崎体育の出演が発表された。蔦重のもと、写楽に関わった絵師・栄松斎長喜（えいしょうさいちょうき）を演じる。【写真】今夜『べらぼう』最終回＜フォトギャラリー＞本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物