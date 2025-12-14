年末年始、少し長い休みを取られる方も多いかと思います。そこで、じっくり防災・減災についての本を読んでみてはいかがでしょうか？このサイトの筆者が読んで「これは！」と思った本から数点を選びました。みなさんの好みもあると思いますので、広いジャンルから選びました。今から街の書店やネット書店で購入すれば、年末年始に間に合います。改めて「防災」についての考え、「南海トラフ巨大地震」への備えについて考えていただ