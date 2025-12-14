日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）で主演を務める妻夫木聡と共演の目黒蓮が撮了となり、これで全キャストがクランクアップを迎えた。最終回は12月14日21時から15分拡大で放送される。【写真】目黒蓮＆妻夫木聡、絆感じるクランクアップショット早見和真の同名小説を実写化した本作は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年に