◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１３日、ドイツ・クリンゲンタール）男子個人第８戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、二階堂蓮（日本ビール）が合計２６６・７点で４位に入ったのが日本勢の最高だった。２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は合計２６５・７点で５位だった。二階堂は１回目に１２９・５メートルで１１位と出遅れたが、２回目は１３３メートルの大ジャンプをみせ