元プロレスラーでタレントの赤井沙希が13日までに、自身のインスタグラムを更新。つややかな黒ドレスの裾を気にせず、見事なハイキックを披露した。 【写真】マジすごっ！ドレス姿のハイキックが想像を超えて美しすぎた 元レスラーらしく、軸はぶれておらず、頭よりも高い位置まで足が上がっている。それでいてドレスの裾は優雅なラインを描いている。「体調壊しがちな時期やけど、予防と気合いと圧でねじ伏せて