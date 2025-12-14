◇米男子ゴルフツアー最終予選会第3日（2025年12月13日米フロリダ州TPCソーグラス・ダイズバレーC＝6850ヤード、パー70、ソーグラスCC＝7054ヤード、パー70）首位タイから出た今季日本ツアー賞金王の金子駆大（23＝NTPホールディングス）はソーグラスCCを4バーディー、2ボギーの68で回り、通算9アンダーで6位に後退した。37位から出た石川遼（34＝CASIO）はソーグラスCCを4バーディー、2ボギーの68で回り、4アンダーで