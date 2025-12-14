ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）女子個人の第8戦（ヒルサイズ＝HS140m）が、ドイツのクリンゲンタールで日本時間13日に行われ、丸山希（27、北野建設）が、1回目に134m、2回目に135mのジャンプを見せて、合計290.1点で2位に入った。丸山は前日の優勝に続き、2戦連続での表彰台入りとなった。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催他の日本勢は、高梨沙羅（29、クラレ）が11位、宮嶋