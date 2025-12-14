MITに通わずに、たった1年で「MITの4年分の授業」を独学で修了した人物がいる。その名はスコット・H・ヤング。彼が実践したのは、どんなスキルでも最速で習得するための学習法――『ULTRALEARNING 超・自習法』である。膨大な情報があふれ、スキルの寿命が短くなった現代において、いかに効率よく学び続けるか。本連載では、ウォール・ストリート・ジャーナル・ベストセラーにもなった本書の「学習メソッド」を紹介していく。（構