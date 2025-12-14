「買った途端に急落」「損切りできず塩漬け」個別株で大きなリターンを狙う個人投資家ほど、こうした失敗に身に覚えがあるものです。では、株のプロは、あなたがチャートを見つめているその瞬間、一体何を考え、どのように行動しているのでしょうか？ 『株トレ──世界一楽しい「一問一答」株の教科書』は、その思考をクイズ形式で体感できる一冊です。発売以来、投資初心者からベテランまで、熱烈な支持を集めています。著者は、