元AKB48メンバーでタレント・大島麻衣（38）が14日までに自身のインスタグラムを更新。人気お笑いコンビとの3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「大好きな赤えんぴつ」と題して投稿。「東京キネマ倶楽部でのライブを観劇させてもらいました。好きな歌オンパレードでずっと楽しかった」とお笑いコンビ・バナナマンが演じるフォークデュオ「赤えんぴつ」との3ショットを公開した。最後に「素敵な空間でした。あり