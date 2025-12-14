気象庁＝東京都港区低気圧の影響で、北日本と北陸で15日にかけて大荒れの天気になる恐れがあるとして、気象庁は14日、暴風や暴風雪、高波に警戒するよう呼びかけた。北海道では大雪による交通障害や高潮への警戒が必要だ。気象庁によると、15日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）は北海道28メートル（40メートル）、東北、北陸25メートル（35メートル）で、波の高さは北海道7メートル、東北、北陸6メートル。15日午前