日本にビールはどのように普及したのか。山口大学准教授の右田裕規さんは「広告規制がまだ緩かった20世紀前半、ビール会社は今では考えられない文言でビールの『健康』をアピールしていた」という――。※本稿は、右田裕規『「酔っぱらい」たちの日本近代』（角川新書）の一部を再編集したものです。■日本で大衆にビールが普及したのは20世紀前半まず、ビール普及の沿革を、ごく簡単に紹介しておこう。居留地を拠点に、ヨーロッパ