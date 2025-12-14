12月14日に最終回を迎える大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK）。歴史研究者の濱田浩一郎さんは「横浜流星が演じた蔦屋重三郎にはおそらく実子がなく、2代目蔦屋は血縁ではない人物が継いだが、本の版元としては長続きしなかった」という――。■幕府の弾圧を乗り越えた蔦屋2025年の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK）の主人公は江戸時代後期の出版業者・蔦屋重三郎でした。重三郎を熱演してきたのは、