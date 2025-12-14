認知症の介護において、多くの家族が直面するのが「妄想」や「不可解な言動」への対応。良かれと思って事実を伝えても、かえってご本人が興奮してしまい、精神的に追い詰められてしまう……そんなケースも珍しくありません。真面目に向き合うことだけが必ずしも正解とは限らない、ある女性のケースを見ていきます。警察が来ちまう！ 早く裏口から逃げないと！「父の『事件』は、だいたい夕方のニュースの時間帯に発生するんです。