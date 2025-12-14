＜PGAツアーQスクール（最終予選）3日目◇13日◇ダイズ・バレーC＝6850ヤード・パー70、ソーグラスCC＝7054ヤード・パー70（フロリダ州）＞来季の米国男子ツアー出場権をかけた最終予選会の第3ラウンドが終了した。【写真】来季の出場権獲得！ 歓喜の涙を流すシブコこの日、日本勢3人はソーグラスCCをプレー。首位タイで迎えた今年の日本男子ツアー賞金王・金子駆大は、4バーディ・2ボギーの「68」と2つ伸ばしたものの、トータ