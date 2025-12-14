パリ五輪、東京世界陸上で女子１００メートルハードル日本代表として活躍した田中佑美が１３日、自身のインスタグラムに新規投稿。黒髪ロングが印象的だったヘアスタイルをガラリと変え、ファンの反響を呼んだ。田中は「バッサリ！ヘアドネーションをしました」と記し、「いつかやりたいと思っていながら、なかなか伸ばしきれずにいつも途中で断念柳屋本店さんから黒髪大賞特別賞をいただいた時、ヘアドネーション活動を支援