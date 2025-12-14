【モデルプレス＝2025/12/14】俳優の竹内涼真（たけうち・りょうま／32）と町田啓太（まちだ・けいた／35）が、甘く刺激的な男性同士の愛と、濃密なダンスの物語に挑んだNetflix映画『10DANCE』が、12月18日より世界配信される。「片時もお互いの存在を切り離したことはない」―――長期間に渡る練習期間を経て、撮影本番まで、ダンスを通じて想いが伝わるようになるまで、深く、濃密に結ばれたという2人の絆に迫った。【インタビ