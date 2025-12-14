【モデルプレス＝2025/12/14】俳優の竹内涼真（たけうち・りょうま／32）と町田啓太（まちだ・けいた／35）が甘く刺激的な男性同士の愛とダンスの物語に挑んだNetflix映画『10DANCE』が12月18日より世界配信される。お互いのダンスパートナー役を務めた土居志央梨＆石井杏奈との秘話、さらに4人とも社交ダンス未経験で竹内はダンス自体ほぼ初挑戦というスタートから始まった練習期間を振り返り、ダンスパートナーとしてのお互いへ