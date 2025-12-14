2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2025年12月8日、自身のインスタグラムを更新。パープルのニット姿を披露した。「ニット×ジーンズは私の大好きすぎる組み合わせ」中川さんは、「ニット×ジーンズは私の大好きすぎる組み合わせ」といい、番組での衣装ショット6枚を投稿。「ほぼ私服のようなリラックスした気持ちで」番組にのぞんだことをつづっている。インスタグラムに投稿された