熱いラグビーの季節がやってきた！本日はお出掛けの記録です。一段と冷え込み厳しくなり始めたこの時期に「小春日和ですなぁ（寒）」などと言いつつ元気に開幕を迎えたラグビー・リーグワンを観戦してまいりました。本日のチョイスは聖地・秩父宮ラグビー場での開幕戦となった、リコーブラックラムズ東京と東京サントリーサンゴリアスの試合です。秩父宮ラグビー場は新施設への移転計画が動き出しており、現施設を使用するのは2026