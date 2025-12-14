プロレスリング・ノアは１３日、来年１月１日の日本武道館大会の全対戦カードと試合順を発表した。１３日の名古屋大会で丸藤正道＆拳王が王者組のマサ北宮＆杉浦貴を破りＧＨＣタッグ王座を奪取した。試合後、拳王が初防衛戦の相手に元日の武道館に参戦が決まっている今年５月に新日本プロレスを退団したＢＵＳＨＩと内藤哲也と思われる「ＸＸＸＸ」を指名した。ＢＵＳＨＩ＆ＸＸＸＸ（内藤哲也か？）の意向は不明も新王者の