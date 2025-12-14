▼徳島県（徳島地方気象台・１４日５時）【北部】くもり一時雨【南部】晴れ一時雨▼香川県（高松地方気象台・１４日５時）【香川県】くもり一時雨▼愛媛県（松山地方気象台・１４日５時）【中予】くもり一時雨【東予】くもり一時雨【南予】くもり一時雨▼高知県（高知地方気象台・１４日６時）【中部】晴れ時々くもり【東部】くもり後晴れ【西部】晴れ時々くもり