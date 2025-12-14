【ブンデスリーガ】フランクフルト 1−0 アウクスブルク（日本時間12月13日／ヴァルトシュタディオン）【映像】堂安律、衝撃カットイン弾→GKが動けず“ドン引き”フランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律が決勝ゴールを挙げた。この場面で相手GKが見せたリアクションが話題となっている。リーグ戦では2試合勝利がないフランクフルトが、ブンデスリーガ第14節でアウクスブルクと対戦した。4ー2ー3ー1のフォーメーションで、堂