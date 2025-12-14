日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。12月14日（日）は、ゲストに浅利陽介とハシヤスメ・アツコを迎えて放送される。山口県深い山の中でポツンと一軒家を発見。山を切り拓いた敷地に建つ一軒家で畑らしきものも確認でき、衛星写真からものどかな風景が思い浮かぶような立地だ。捜索隊は港町から捜索をスタートする。自宅の庭で作業中の男性に衛星