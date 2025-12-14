ピザハットは、2025年12月11日から26年2月1日まで、新規会員登録で「ピザハット・マルゲリータ」（Mサイズ）が持ち帰り590円で購入できる家計応援キャンペーンを実施しています。1人あたりは295円にMサイズは2人前なので、1人あたり295円と驚きの価格で、ピザハット・マルゲリータを楽しむことができます。キャンペーンの内容は、以下の通り。HUT REWARDS新規会員限定、「ピザハット・マルゲリータ（Mサイズ）」を、お持ち帰りおよ