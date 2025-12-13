黒烏龍茶で太りにくくなる理由をご存じですか？ 黒烏龍茶には「ウーロン茶重合ポリフェノール」が含まれ、脂肪分解酵素の働きを阻害し、余分な脂肪が体に吸収されるのを防ぎます。その結果、脂肪が体外に排出されやすくなり、肥満予防に役立ちます。今回は、脂肪の吸収を抑える黒烏龍茶の効果について、「管理栄養士」の梶谷さんに解説していただきました。 監修管理栄養士：梶谷 彩香（管理栄養士） 神戸女子短