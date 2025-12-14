年の瀬が迫ってきました。2025年もあとわずかです。芸能界は話題が多く、活動休止から5カ月がたった元TOKIOの国分太一（51）が緊急会見を行い、周囲に動きが出てきました。大みそかのNHK紅白歌合戦には人気アーティストの出場が次々と追加発表されています。今年最後の「覆面座談会」で深掘りします。ワイドショーデスク国分のコンプライアンス問題を理由に「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板となった騒動がここに来て一気に動き