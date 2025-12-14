左手だけを使ってグラスに氷を入れる加藤修治さん＝2025年10月、名古屋市名古屋市中区の「伏見地下街」で、脳卒中を起こし、体のまひなどが残った人たちが調理や接客、メニュー作りを担う「喫茶ドリーム」が営業している。スタッフ1人がパンを押さえ、もう1人がバターを塗るなど、後遺症をカバーする工夫を凝らす。運営団体の担当者は「脳卒中経験者が社会貢献できる場にしたい」と意気込む。（共同通信＝田中荘一郎）10月下旬