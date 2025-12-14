タレントの梅宮アンナ（53）が14日までに自身のインスタグラムを更新。2019年12月12日に死去した父で俳優・梅宮辰夫さん（享年81）との秘蔵ショットを公開した。【写真】幼少期から美しい…秘蔵ショットを公開した梅宮アンナアンナは「命日が来て。。12月12日。」と記し、12日に父・辰夫さんの命日を迎えたことを報告。投稿にはアンナが幼少期の頃に撮影された父との思い出の写真の数々や、母・クラウディアとの3ショットも公