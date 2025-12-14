¡þÂîµåWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á2025(10¡Á14Æü¡¢¹á¹Á)Âîµå¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¡£13Æü¤Þ¤Ç¤ËÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¥Ù¥¹¥È4¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£12Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢1²óÀï¤Ç¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°8°Ì¡Ë¤ËÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿Ãæ¹ñ¤Î²¦Á¿¶ÖÁª¼ê¡ÊÆ±1°Ì¡Ë¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥ë¥Ö¥é¥óÁª¼ê¡ÊÆ±10°Ì¡Ë¤Ë4-1¤Ç¾¡Íø¡£Âç²ñ4Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£½à·è¾¡¤ÇÂÐ¤¹¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥ÉÁª¼ê¡ÊÆ±4°Ì¡Ë¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÂæÏÑ¤ÎÎÓ&