13日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』に巨人・阿部慎之助監督が登場し、丸佳浩の来季の起用法について言及した。阿部監督は「もちろん困った時のベテランとしていてもらいたい。チームをまとめてもらいたい希望としてはありますし、2000本近くなってきて、素晴らしいモチベーションで野球ができるはずなので、そこを後押しできたらいいかなと思います」と話した。丸佳浩