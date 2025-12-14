Photo: 小原啓樹 1台で全部？ もっと効率を求めましょうよ！床も、デスクも、布団も、車も。年末が近づいてくると、｢あ、ここも掃除したい｣｢あっちも汚れてる｣と、気になる場所が一気に増えてきません？でも、｢この掃除機で家中ぜんぶやるぞ！｣と気合いを入れた瞬間はいいんですが、そのうち｢重いし、届かないし、めんどくさいし…｣と、気持ちが折れる。あるあるですよね。だったら発想を変