年末の買い出しは、人の多さに驚く方も多いのではないでしょうか。筆者の場合、すき焼きのお肉を買いに寄ったスーパーが想像以上に混んでいて驚きましたが、それでも毎年買い出し担当を引き受ける理由がありました──。 年末は実家ですき焼き わが家の場合、年末は実家に集まってすき焼きをするのがお決まりの過ごし方でした。 孫も増えたので、準備を全て母任せにするのは気が引けるように。ある年は、材料を子