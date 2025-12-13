株式会社オートバックスセブンは、同社の連結子会社である株式会社バックスeモビリティが、BYD Auto Japanの正規ディーラーとして「BYD AUTO 東京ベイ東雲」を2025年12月6日に新規オープンすると発表した。 東京ベイエリア初の出店となる同店舗は、A PIT AUTOBACS SHINONOMEに隣接し、新型SUV「BYD SEALION 6」をはじめとする全車種を展示。専用サービス工場も併設し、EVライフをトータルに