メーガン妃が、足の切断手術を受けて回復中の父トーマス・マークルさんに手書きの手紙を送った。2018年のヘンリー王子との結婚以来トーマスさんと連絡を取っていなかったメーガン妃だが、父親が12月2日にフィリピンで命を救う手術を受けた後、直接思いを届けたいと願っていたという。 【写真】結婚以前も以降も父親との疎遠が続くメーガン妃ヘンリー王子とはラブラブ写真を