13日、名古屋市南区の店舗兼住宅で電動自転車の充電中のバッテリーが焼け、1人が病院に搬送されました。 【写真を見る】充電中の電動自転車のバッテリーから出火か煙を吸って住民の90歳男性搬送名古屋・南区の店舗兼住宅 警察と消防によりますと13日午後0時半前、南区道徳通の電気店を兼ねた住宅から煙が上がっているのを、通りかかった男性が見つけ、119番通報しました。 火は通報した男性が近くにあった消火