甲府を退団したMFヴァウ・ソアレスがブラジル2部アメリカ-MGとの交渉ヴァンフォーレ甲府から退団が決定しているMFヴァウ・ソアレスが母国復帰に近づいているようだ。ブラジルメディア「Rádio Itatiaia」ではブラジル2部アメリカMGとの交渉が進んでいると報じられている。ソアレスは今年4月にヴィトーリアから甲府に加入し、今季のJ2リーグでは18試合に出場した。契約満了を迎え、今季限りで退団する。ソアレスはクラブの