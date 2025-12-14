◆第５６回日本少年野球春季全国大会・千葉県支部予選（日本商店旗）▽準決勝柏ボーイズ９―３印西中央ボーイズ（１２月７日・東金青年の森公園野球場）来年開催の第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の千葉県支部予選・準々決勝が７日行われた。柏ボーイズが印西中央ボーイズを下して４強に進出。柏は１１月の支部交流大会・本庄市長杯東日本大会で準優勝した勢いに乗って勝利した。１４日に準決