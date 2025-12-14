タレントのMatt（31）が13日、自身のインスタグラムを更新。「最近仲良し」だという人気俳優とのツーショットを披露した。「劇団☆新感線【爆裂忠臣蔵】東京公演観てきました」と舞台観劇を報告。「こんなに眠気ゼロで刺激的な舞台初めてめちゃくちゃ面白かったーーー」とつづった。「最近仲良しの理さんありがとっ」と同作に出演中の俳優の向井理とのツーショットをアップ。「理さんのお芝居生で観れて感激」と記した。