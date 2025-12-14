【スティームボートスプリングズ（米コロラド州）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は13日、米コロラド州のスティームボートスプリングズでビッグエア最終第3戦の決勝が行われ、20歳の荻原大翔が180.25点で制した。昨年12月以来のW杯通算3勝目。木村葵来が179.25点の2位で続いた。女子は2大会連続冬季五輪代表で27歳の鬼塚雅が174.00点で勝った。2019年以来の優勝で、W杯種目別制覇も果たした。スロープスタイルと合