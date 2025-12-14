誰もが一度は「なぜ自分がこんな目に遭うのか」と思うような、つらい体験をしたことがあるだろう。その時には世の中を恨んだり、自分の行動を後悔したりとやりきれない思いをしたはずだ。しかし、そんな“波風のない人生”が本当に良いのだろうか――そう問いかけるのが『STOIC 人生の教科書ストイシズム』だ。これは、シリコンバレーをはじめ世界に広がっている「ストイシズム」について書かれた本である。本記事は、本書をもとに