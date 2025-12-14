▼青森県（青森地方気象台・１４日５時）【津軽】雪か雨【下北】雨一時雪【三八上北】雨か雪▼岩手県（盛岡地方気象台・１４日５時）【内陸】雪か雨【沿岸北部】雨か雪後くもり【沿岸南部】雨か雪後くもり▼宮城県（仙台管区気象台・１４日５時）【東部】雨後晴れ【西部】雨か雪後くもり▼秋田県（秋田地方気象台・１４日５時）【沿岸】雨で暴風を伴う【内陸】雨か雪▼山形県（山形地方気象台・１４日５時）【村山】雨一時雪【置賜