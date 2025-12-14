スポーツベッティングの拡大とともに、選手が暴力的な言葉を浴びる事態が増えている。確かにスポーツベッティングは新しい面白さを提供したが、その裏でアスリートは投機商品のように扱われ、命の危機まで感じている。スポーツベッティングがアスリートを壊す日は、そう遠くないのかもしれない。※本稿は、相原正道著『スポーツと賭博』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。まるで負けた競争馬のように罵声を浴びせられるア