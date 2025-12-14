▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・１４日５時）【宗谷地方】くもり後雪【上川地方】くもり後雪【留萌地方】くもり後雪【網走地方】風雪強い【北見地方】くもり後雪【紋別地方】くもり後雪【釧路地方】暴風雪【根室地方】暴風雪【十勝地方】風雪強い【胆振地方】くもり後雪か雨【日高地方】暴風雪【石狩地方】くもり後雪【空知地方】くもり後雪【後志地方】くもり後雪【渡島地方】くもり後雨か雪【檜山地方】くもり後雨か