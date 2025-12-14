来年のドラフト１位候補である鈴木泰成（青山学院大３年）とは交流を持てたのか。そう尋ねると、矢花大聖（北海道教育大岩見沢３年）は丁寧な口調でこう答えた。「昨日、お話しさせていただく機会があったんですけど、野球やトレーニングの意識とか、感覚の鋭さとか、僕とは全然違うなと実感しました」同学年に対する「させていただく」という謙譲語は、矢花が自分の立場をどうとらえているか如実に物語っていた。北海道教育大